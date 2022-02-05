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Як правило, наші співвітчизники хвилювалися через пандемію, хворобу близьких, втрату роботи та ситуацію на Донбасі.

Як пишуть Діалоги, про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Як зазначається, минулого року 69% українців пережили якийсь стрес. Соціологи кажуть, що це рекордний показник за останнє десятиліття.

У той же час 29% респондентів повідомили, що не пережили жодної стресової ситуації.

За словами соціологів, протягом останніх трьох років COVID-19 дуже виснажив людей. Особливо це торкнулося тих, хто пережив хворобу чи ще гірше – смерть родичів.

Також дослідження показало, що стрес частіше переживали жінки – 73% та сільські мешканці – 73%.
ForUm

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