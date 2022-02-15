Верховная Рада Украины обратилась к Организации Объединенных Наций, Европейской Комиссии, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств с призывом не признавать независимость незаконных образований на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщается на сайте парламента.

«Верховная Рада Украины утвердила Обращение о непризнании независимости незаконных образований на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей в котором, решительно осуждает любые попытки Российской Федерации признать (легализовать) независимость самопровозглашенных образований, составляющих оккупационную администрацию оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины», - говорится в сообщении.

Верховная Рада призвала организации подтвердить территориальную цельность Украины и неприкосновенность ее международно признанных границ;

- не признавать какие-либо решения Российской Федерации, которые будут касаться признания независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей;

- решительно осудить любые действия Российской Федерации, направленные на ухудшение ситуации в мире в целом, и в Украине в частности;

- рассмотреть вопросы правовых оснований пребывания Российской Федерации в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН и провести срочное заседание Совета Безопасности ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении Российской Федерации для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

Напомним, Госдума 15 февраля рассмотрит на основе рейтингового голосования два проекта - обращения к президенту Путину с призывом признать «Донецкую и Луганскую народные республики».