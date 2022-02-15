Следователи ГБР задержали заместителя начальника одного из управлений Госгеокадастра Киева во время получения взятки на сумму 230 тысяч гривен от представителей религиозной общины города. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе бюро.
По предварительной информации, чиновник угрожал представителям общины штрафными санкциями за пользование земельным участком с нарушением целевого назначения. «За вознаграждение» чиновник обещал подделать служебные документы и снизить сумму этих штрафных санкций.
Чиновник действовал в сговоре с предпринимателем Киева, который выполнял роль посредника в переговорах с представителями религиозной общины.
Чиновника задержали «на горячем» при получении неправомерного вознаграждения.
Предварительная квалификация: получение неправомерной выгоды должностным лицом в значительном размере по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, проводятся обыски, изымается документация.
Досудебное расследование продолжается.
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