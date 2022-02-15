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В полицию Полтавщины 14 февраля около 20:00 поступило сообщение от местных жителей, что вблизи села Бродщина (Кобеляцкая община) Полтавского района взорвался бензовоз. На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативная группа полиции, спасатели и медики.

По предварительной информации полиции, в результате взрыва бензовоза МАН погиб водитель грузовика, житель Киевщины, 1975 года рождения. Спасатели пожар ликвидировали.

В настоящее время по данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры открыто уголовное производство по квалифицирующим признакам части 2 статьи 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.
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