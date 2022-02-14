Бизнесмен Сергей Кузяра, который проходит по так называемому «угольному делу», по которому власти пытаются осудить лидера оппозиции Виктора Медведчука, сегодня добился успеха в рассмотрении апелляции по мере пресечения. Адвокаты Кузяры заявили отвод тройке судей Глиняный, Паленик, Рыбак, и суд удовлетворил это ходатайство. Если ранее это было бы невозможным, сегодня судьи с удовольствием выходят из процесса, поскольку не хотят брать на себя ответственность за откровенное попирание закона, которого требует от них власть Зеленского.

Это очередная победа над произволом, который стал нормой для судебной системы Украины при Владимире Зеленском. Дело, с помощью которого власть пытается осудить главного оппонента президента, рассыпается по всем фронтам. Сначала Медведчук в суде разбил все аргументы обвинения и не дал цепным псам Зеленского отправить оппозиционера в СИЗО, а теперь и адвокаты Кузяры добились очередных успехов.

Раньше, судьи отказались удовлетворить хотелку Зеленского отправить Порошенко за решетку и оставили его на свободе. Теперь – Кузяра…

Это говорит о том, что режим Зеленского трещит по швам. Судьи уже далеко не такие ручные, как были в начале президентства Зе. Сейчас в окружении президента царит сомнение и страх. Чего уж говорить о рядовых исполнителях, которые сидят в судах, прокуратурах. Им нужна политическая крыша, а крыша Зеленского уже течет. Власть может пасть в любую минуту. Если не под давлением России, так под тяжестью экономического кризиса. И что тогда будет с теми, кто фальсифицировал уголовные дела и преследовал Медведчука и других оппозиционеров?

Они прекрасно знают, что их ждет. После смены власти многие сядут за свои преступления. А многие просто сбегут из страны еще до падения режима Зеленского. Потому что знают много и опасаются за свое будущее.

А ведь такой исход был ясен еще задолго до сегодняшних событий. Рано или поздно за свои деяния коррупционерам в мантиях и спецформе пришлось бы заплатить. Неужели те подачки, которыми кормил своих приспешников Зеленский, стоили тех лишений, которые светят фальсификаторам и оборотням в погонах?