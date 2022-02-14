Мягкая мебель — это не просто элемент интерьера, а уютный аксессуар для релакса в каждом доме. Согласитесь, что родненький диван, на котором можно вдоволь поваляться, будто заряжает энергией.

А как же вкусно кушать на диване за просмотром любимого фильма, увлекательного шоу или мультиков. Но в этом восторге сложно уследить за капелькой кетчупа, нутеллой или бокалом вина, которые так и спешат оказаться на мягком и очень дорогом изделии для отдыха. В таком случае спасет химчистка мягкой мебели.

Чем удалить пятно с дивана

Лучше вызвать клининг и не волноваться за результат. Так вы делегируете сложный вопрос специалистам, которые не просто удалят пятно профессиональными средствами, но и проведут полную дезинфекцию.

Если же вы приняли решение справиться с пятном самостоятельно, то сразу забудьте про хлор. Это токсическое средство, которое во времена Великой Отечественной войны использовали в качестве газовой атаки. Так почему же до сих пор он присутствует в ванной на случай, если нужно будет удалить пятно или продезинфицировать поверхность? Из этого формируем первое правило: не использовать хлор для удаления пятен с мягкой мебели.

Теперь, поговорим о том, чем и как выводить пятна с мебельных изделий.

Прежде, чем вы приступите, определите тип оббивки и само пятно. В зависимости о того, какой продукт оставил след, будет засесть и способ удаления:

кровь — ватный диск + перекись;

шоколад — нашатырь + бесцветное жидкое мыло;

жир — средство для мытья посуды;

кофе — хлопчатобумажная салфетка + теплая вода + уксус;

красное вино — соль + влажная салфетка;

помада — спирт;

фломастеры — спирт или хозяйственное мыло.

Перед удалением пятна, тщательно пропылесосьте мебельное изделие от пыли и микро ворса.

Помните, всегда используем пену, а не раствор, чтобы избежать появления затхлости, в силу длительного высыхания. Если вы проводите честящее манипуляции с мебелью в сырое/холодное время хода, лучше просушите изделие феном.

Не увлекайтесь оттиранием пятен. Место, в котором вы будете тереть, обесцветиться и останется несоответствие оттенка.

Перед нанесением того или иного средства для чистки пятен, лучше протестируйте его на небольшом участке ткани.

Как освежить обивку дивана

Химчистка мягкой мебели заказывается не только для удаления пятен, а и с целью освежения обивки. Но как освежить обивку мягкой мебели дома? Как убрать этот затертый, засаленный эффект из мягкой мебели?

Для этой процедуры нужно использовать: соду, соль, воду и большую простынь или несколько.

Тщательно пропылесосьте диван. Смочите простынь в растворе соды с солью, и накройте мебельное изделие. Оставьте на 20-30 минут, а потом просто выбейте его. После чего можно ещё раз пропылесосить и оставить до полного высыхания. Ваш диван заиграет новыми красками.

Срок службы мягкой мебели зависит не только от производителя, но и от должностной эксплуатации. Чистоту обивки можно сохранить на дольше, если регулярно использовать пылесос и удалять мелкие пятна.