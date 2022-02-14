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Министры финансов стран «группы семи» предупредили Россию о серьезных последствиях в случае «дальнейшей военной агрессии против Украины», говорится в их совместном заявлении, распространенном в понедельник.

«Мы готовы вместе ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь массивные и незамедлительные последствия для российской экономики», - говорится в заявлении министров финансов G7, передает Интерфакс-Украина.

Главы финансовых ведомств стран G7 указали, что «любая дальнейшая военная агрессия со стороны России против Украины будет встречена быстрым, скоординированным и мощным ответом».

Согласно их заявлению, страны «группы семи» продолжают тщательно следить за ситуацией и готовы «скоординировано» оказать дальнейшую экономическую и финансовую поддержку Украине.
ForUm

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