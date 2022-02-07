Государственная аудиторская служба провела ревизию деятельности национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» за 2018-2021 годы и выявила финансовые нарушения и недостатки на общую сумму 13 млрд грн.

Об этом сообщает Марлин со ссылкой на письмо Государственной аудиторской службы Кабмина.

Аудиторы выявили следующие источники нарушений:

нарушение в сфере закупок – 9,3 млрд гривен;

потери финансовых (материальных) ресурсов – 2,1 млрд грн;

неэффективные управленческие действия или рисковые операции, повлекшие потери финансовых и материальных ресурсов – 1,4 млрд грн;

неэффективные управленческие действия или рисковые операции, которые могут привести к потерям в дальнейшем – 217,9 млн грн.

«Материалы ревизии переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины для рассмотрения и принятия соответствующего решения», - отметили аудиторы.

По результатам ревизии аудиторская служба также оформила поручение Министерству энергетики:

Принять меры по урегулированию вопроса долгов за реализованную электроэнергию, нормативу рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью для АЭС и хранения радиоактивных отходов.

На дополнительный запрос по поводу проведенных мероприятий по улучшению финансового контроля на «Энергоатоме», в Минэнерго отмечали необходимость принятия ряда законов в Верховной Раде Украины и комплексный подход к осуществлению оплаты производителям электрической энергии, на которых возложены специальные обязанности для обеспечения общественных интересов.

По хранению радиоактивных отходов Минэнерго ответило, что это сфера ответственности Кабмина.

Напомним, ранее журналисты программы «Схемы» опубликовали расследование о срыве запуска Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива «Энергоатома» в Чернобыле.