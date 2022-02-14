У общественного вещателя нет доказательств нарушения финалисткой Национального отбора на Евровидение-2022 Алиной Паш правил отбора, сообщили ForUm'у в пресс-службе Суспильного.

«Суспильне проанализировало ряд обвинений: публичных и поступивших в обращениях граждан. Информация, которая приводится в качестве доказательства нарушения требований Нацотбора, не содержит фактов и документов, подтверждающих нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины. Вещатель руководствуется исключительно законом Украины и презумпцией невиновности, пока не доказано обратное», - говорится в сообщении.

Общественный вещатель занимает патриотическую позицию и всегда принципиален по поводу недопустимости сотрудничества с РФ, страной-агрессором. Выявление нарушений условий участия в Нацотборе уже становилось причиной отстранения участников, и здесь не могло быть исключений. Правила одинаковы для всех и остаются неизменными.

Обязанность Суспильного — выбрать исполнителя, который представит не только свой талант, но и всю Украину на международном конкурсе.

Общественный вещатель Украины не имеет морального права представлять исполнителей, продолжающих вести концертную деятельность в России или поддерживающих российские власти, выступают на событиях, организованных РФ. Законодательно таких ограничений государство Украина не ввела, однако вещатель по собственной инициативе добавил такие ограничения в правила Нацотбора.

Согласно Правилам национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2022, участник отбора гарантирует, что не выступал в РФ и на оккупированных территориях после 15.03.2014 - не осуществлял концертную деятельность, выступления, участие в каких-либо публичных и/или частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора или на территории страны-агрессора, в Автономной Республике Крым и/или на другой оккупированной территории Украины после 15.03.2014 и не планирует, не будет осуществлять анонсов соответствующих выступлений(а) как в период до и во время проведения отбора, так и в период после нацотбора до даты финала Евровидения-2022 включительно.

Артисты, которые не соответствуют Правилам, не могли быть приняты к участию в отборе.

Суспильне, в частности, обратилось в Государственную пограничную службу Украины, однако данные о пересечении границы являются конфиденциальными.

Участница Алина Паш предоставила гарантии, что не нарушала законодательство Украины и требования конкурса: выступление в 2015 году проходило на частном мероприятии украинцев в Крыму, а пересечение границы проходило со стороны Украины. Общественный вещатель получил от команды участницы документ о пересечении границы с Крымом со стороны Украины от ГЦОСИ Государственной пограничной службы Украины.