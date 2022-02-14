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14 февраля в 01:23 в Святошинском районе Киева на ул. Львовская, 25, в трехэтажном учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков возник пожар кровли с распространением на третий этаж, сообщила ГосЧС.

В 03:30 пожар кровли и частично помещений третьего этажа учебного корпуса локализован на площади 2 тыс. кв.

В 04:39 пожарные ливидировали пожар.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 60 человек и 16 ед. техники от ГосЧС.
ForUm

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