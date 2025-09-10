Чи стане повернення Христенка початком гучних екстрадицій?

Колишнього народного депутата від партії «ОПЗЖ» Федора Христенка повернули в Україну поза стандартними процедурами екстрадиції.

Над організацією його повернення, за інформацією ЗМІ, працював секретар РНБО Рустем Умєров. До Об’єднаних Арабських Еміратів для вирішення питання відряджали заступника голови СБУ, начальника департаменту контррозвідки Олександра Поклада.

Тим часом низка інших фігурантів кримінальних проваджень продовжують перебувати в ОАЕ. Серед них:

колишня депутатка від «ОПЗЖ» Наталія Королевська, яку розшукують у справі про недостовірне декларування на 4,3 млн грн;

народний депутат Сергій Шахов, якого підозрюють у недекларуванні майна на 88 млн грн;

ексрадник Фонду держмайна Андрій Гмирін, пов’язаний зі справою про збитки на 700 млн грн. За даними слідства, його родина придбала в Еміратах нерухомості на $14 млн.



Також за кордоном залишаються кілька колишніх і чинних депутатів, що перебувають у розшуку, зокрема Вадим Рабінович, Вадим Новинський, Юрій Арістов, Геннадій Касай та Ярослав Дубневич.

На відміну від цих випадків, у справі Христенка застосували переговори на найвищому рівні, що дозволило швидко повернути його в Україну.