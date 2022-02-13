Украинские военные надежно контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщил командующий ООС генерал-лейтенант Александр Павлюк, пишет elitexpert.ua.

«Обстановка в районе проведения ООС надежно контролируется нашими защитниками. Мы полностью владеем обстановкой и реально оцениваем ситуацию, просчитываем все возможные сценарии развития ситуации и готовы к ним. В настоящее время ситуация стабильна, без существенных изменений», – рассказал он.

По словам Павлюка, вместе с тем враг продолжает пренебрегать договоренностями о полном прекращении огня – оккупационные войска обстреливают позиции ВСУ и сосредотачивают военную технику за пределами района отведения войск.

«Мы знаем, как реагировать на такие действия, и при необходимости решительно отвечаем на провокации. В то же время подразделения Объединенных сил регулярно проводят мероприятия боевой подготовки и имеют все необходимое для сдерживания вооруженной агрессии. Все подразделения четко выполняют взятые на себя обязательства по соблюдению минских договоренностей и находятся в готовности к своевременному адекватному реагированию на потенциальные угрозы», – отметил Павлюк.

«Сохраняйте спокойствие и верьте Вооруженным силам Украины», – добавил командующий ОС.