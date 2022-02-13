Заместитель главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления полномочий самоуправления Константин Усов рассказал, что в Киеве максимальное суточное количество активных автомобилей на январь 2022 года составляет 1,13 миллиона единиц.

Как передает "Хвиля", об этом сообщил в комментарии ЭП.

Так, исходя из данных КГГА, в 2021 году по сравнению с 2020 годом прирост среднесуточного количества авто составил 21%.

"Если все эти автомобили разместить бампер к бамперу на одной площадке, их площадь будет равна площади массива Оболонь", – сказал Усов.

При этом, согласно данным заместителя киевского городского главы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петра Оленича, среднесуточное количество уникальных транспортных средств в Киеве составляет 820 тыс. единиц. Данная цифра включает "низкий" трафик в выходные и праздничные дни.

А вот впервые числа активных автомобилей в дорожной сети Киева удалось сосчитать в 2015 году - тогда их было чуть больше 600 тыс. Их тогда считали с помощью транспортной модели города.

Кроме того, в главном сервисном центре Министерства внутренних дел сообщили, что количество зарегистрированных транспортных средств в Киеве за последние семь лет увеличилось вдвое.

В частности, если в январе 2015 года в Киеве было зарегистрировано 695 тыс. машин, то в январе 2022 года – 1,38 млн. Таким образом, за 2021 год в столице стало на 17% больше автомобилей, чем в 2020 году.

При этом киевскими дорогами пользуются 60% киевлян и 30% жителей городов-спутников, а еще 10% приходится на транзитный транспорт.