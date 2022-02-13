Федеральное собрание ФРГ соберется в воскресенье, 13 февраля, на выборы нового президента страны, в настоящее время этот пост занимает экс-министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайейр, он и является главным кандидатом на вакансию.

Как сообщает сайт бундестага, на выборах ожидается присутствие экс-канцлера Ангелы Меркель - если она придет, это станет ее первым публичным мероприятием после окончания срока канцлерских полномочий, пишет Интерфакс-Украина.

Помимо этого, федеральные земли направили в Федеральное собрание других немецких знаменитостей, например, там будет присутствовать космонавт Александр Герст, вирусолог Кристиан Дростен, футболисты национальной сборной, исполнители шлягеров и актрисы.

Штайнмайер заявил о желании выдвинуться на новый срок уже 28 мая прошлого года, Социал-демократическая партия Германии поддержала его решение. Затем о намерении поддержать Штайнмайера на выборах высказались представители Свободной демократической партии Германии СвДП, "Зеленых" и партийного союза ХДС/ХСС. Таким образом, дипломат и политик уже загодя заручился поддержкой большинства в бундестаге и бундесрате - это две палаты, которые составляют в ФРГ в Федеральное собрание.

Помимо Штайнмайера есть еще три кандидата. Герхарда Траберта, врача из Майнца выдвигают "Левые", правая "Альтернатива для Германии" предлагает экономиста, профессора Макса Отте. Еще один кандидат предложен партией "Свободные избиратели" - это единственная женщина-кандидат, астрофизик Штефани Гебауэр.

Федеральное собрание в этот раз будет состоять из 1 тыс.472 участников. Президента выбирают на 5 лет.