Германия, отказавшаяся помогать оружием, может предоставить Украине пакет помощи на миллиард евро для стабилизации экономики.

Об этом сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает ТСН со ссылкой на N-TV.

Посол Украины призвал германских политиков "снять российские очки". Андрей Мельник считает, что Германия могла бы выделить Украине 1 млрд. евро для стабилизации экономики.

"Украина хочет быть равноправным партнером. Украина хочет говорить с Германией откровенно, глядя в глаза друг другу, чтобы немцы постоянно не проявляли столько трепета к России из-за собственного страха. Немецким политикам пора снять российские очки, когда дело касается Украины", – подчеркнул Андрей Мельник.

Украинский посол подчеркнул, что было бы положительным сигналом, если бы канцлер Германии Шольц объявил во время своего визита в Киев о пакете помощи на миллиард евро для поддержания стабильности украинской экономики. Также Андрей Мельник подтвердил, что Украина до сих пор надеется на оружие от Германии. Он добавил, что немцы могут поддержать стремление Украины присоединиться к ЕС.

Напомним, в субботу, 12 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон по телефону поговорил канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе разговора лидеры стран обсудили безопасность в Европе. Кроме того, затронули тему "нормандского формата".