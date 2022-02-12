Российские дипломаты и сотрудники консульств начали уезжать из Украины.

Как пишет Сегодня, об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

В МИД РФ пока официально не подтвердили эту информацию.

По данным источника, в Украине якобы возникли сложности с записью на прием в посольство России.

"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств в Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство", — рассказал он.

Несмотря на это посольства продолжают свою работу.