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В МИД РФ получили запрос МИД Украины "о разъяснении необычной военной деятельности" на границе по каналам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и назвали его необоснованным.

Как пишет ZN.UA, об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на источники в МИД РФ.

"Не считаем запрос обоснованным, так как деятельность не является необычной и не дает оснований для запуска механизма уменьшения военной опасности по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", — заявил источник.

Он также добавил, что запрос Киева напоминает "отвлекающий маневр" от других важных проблем, например, "ежедневных обстрелов Донбасса и более высокой военной активности в этом регионе".

Москва даст официальный ответ в ближайшие дни, уточнил собеседник.

Венский документ ОБСЕ от 2011 года нацелен на укрепление безопасности и доверия между странами. В соответствии с договоренностями государства ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документ предусматривает проведение консультации в связи с "необычной военной деятельностью" и опасными инцидентами.

11 февраля Украина официально запросила в РФ пояснения о военной деятельности в приграничных районах, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В ответ Москве дали 48 часов.

"Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму", – процитировали Кулебу в пресс-службе МИД.

По словам министра, согласно Венскому документу, Россия в ответ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований. Кроме того, РФ должна уведомить типы вооружений и военной техники, участвующие в ней.

Россия не прекращает наращивать военное присутствие вплотную к границам Украины. РФ увеличивает количество тяжелой военной техники, ракетных комплексов и стягивает подразделения внутренних войск для потенциального выполнения полицейских функций на захваченных территориях, заявил руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.
ForUm

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