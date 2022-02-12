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Белый дом запросил срочные переговоры президента США Джозефа Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Стороны пообщаются 12 февраля по телефону.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вечером 11 февраля, пишет Слово и Дело со ссылкой на российское информационное агентство ТАСС.

Песков рассказал, что Путин и Байден будут разговаривать вечером, по московскому времени. Также он подтвердил, что американская сторона письменно обратилась к руководству Кремля с запросом на срочные переговоры.

Напомним, что 11 февраля президент США Джозеф Байден на встрече с лидерами НАТО и Европейского союза заявил им о том, что Россия якобы уже через несколько дней совершит нападение на Украину. По его данным, именно такое решение принял российский президент Владимир Путин, а атака якобы стартует с воздушных ударов. А информационное агентство Bloomberg назвало датой вторжения 15 февраля - на основании слов анонимных источников из Белого дома.

В ЦРУ с мнением Белого дома и издания, в новостях которого Россия уже однажды «вторглась в Украину», оказались не согласны и «назначили» российское вторжение в Украину на 16 февраля.
ForUm

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