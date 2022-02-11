В столице нет предпосылок для ужесточения карантинных ограничений. Ситуация с заболеваемостью и уровнем госпитализации контролируется, заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

«Несмотря на высокий уровень выявления новых случаев, ситуация контролируемая и не требует введения дополнительных ограничений. При 4104 новых случаях заболевания уровень госпитализации больных в столичные больницы составляет 32,3%. Заполненность коек в больницах, выделенных под пациентов с COVID-19, в настоящее время составляет всего 34%. По словам специалистов, это связано в первую очередь с высоким уровнем вакцинации горожан», – отметил Поворозник.

По его словам, в столичных больницах в настоящее время находятся 1832 пациента, в том числе 97 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также 109 пациентов, в том числе 6 детей – с подозрением на заболевание.

Всего в тяжелом состоянии находятся 1119 пациентов. На койках интенсивной реанимации находится 231 больной. 23 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 132 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Кислородной поддержки нуждаются 1473 больных.

Напомним, в Киеве обнаружили за минувшие сутки 4104 больных коронавирусом. 32 человека скончались.