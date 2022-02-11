Коронавирусная ‌‌болезнь‌‌ может‌‌ быть ‌‌особенно‌‌ опасной‌‌ для‌‌ женщин, ‌‌которые готовятся‌‌ стать мамами, сообщила пресс-служба Минздрава.

Беременные женщины имеют высокий риск получить осложнения COVID-19 – они чаще попадают в реанимацию и под аппарат искусственной вентиляции легких.

Кроме того, беременные с симптомным течением COVID-19 имеют на 70% более высокий риск умереть в результате этой болезни.

По данным Королевского колледжа акушеров и гинекологов Великобритании, на октябрь 2021-го, почти 20% тяжелых больных COVID-19 составляли беременные женщины, которые не были вакцинированы.

Ковид в период беременности также несет риски преждевременных родов. 16,6% детей у невакцинированных матерей из COVID-19 были рождены преждевременно.

Вакцинация для беременных женщин безопасна! Это показал анализ протекания беременности более 35 тыс. привитых от COVID-19 женщин в США.

Привиться можно на любом сроке беременности. По данным исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, 1613 беременных женщин, получивших вакцину от COVID-19 во втором и третьем триместре, родили 1634 младенца, в том числе 42 близнецов. Также среди 2 500 беременных женщин, прививавшихся мРНК-вакциной от COVID-19 до 20 недели беременности, не выявили повышенного риска выкидыша.

Для прививки беременных следует отдавать предпочтение вакцинам на платформе мРНК – Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna. В мире наибольший опыт использования для беременных именно этих вакцин и, соответственно, больше данных о безопасности этих препаратов.

В Украине женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac/Sinovac, а затем забеременели, рекомендуется использовать для второй дозы мРНК-вакцину – Pfizer или Moderna. Минимальный интервал между дозами – 28 дней.