Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со ссылкой на разведку своей страны сообщил о перемещениях российских войск у границ с Украиной, усомнившись в том, что Москва уже приняла решение о дальнейших действиях.

«Все мы думаем, что решение еще не принято, но это совершенно не означает того, что совсем скоро не произойдет чего-то абсолютно катастрофического», - сказал Джонсон в четверг в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Интерфакс-Украина.

«Наша разведка наблюдает за концентрацией войск на границе с Украиной, и это, вероятно, самый опасный момент для последующих нескольких дней», - добавил премьер.