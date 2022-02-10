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Накопление войск у границ – это психологическое давление со стороны наших соседей, заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями деловых кругов – членами Европейской бизнес-ассоциации

По его словам, в настоящее время с точки зрения безопасности нет препятствий, которые мешали бы бизнесу работать.

 «Мы считаем, что накопление войск у границ – это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Что касается рисков – риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос в градусе этих рисков и как мы на них реагируем», – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы усилить свою обороноспособность и иметь возможность отреагировать на любое развитие событий. В частности, проводятся плановые учения, осуществляются мероприятия, направленные на улучшение обеспечения войск.

 «Сегодня у нас достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защищать наше государство без привлечения кого бы то ни было, кроме военных», – заверил он.

В то же время, как отметил президент, наши международные партнеры и союзники также активизировали свою деятельность по поддержке Украины и стабилизации ситуации. Поэтому в последнее время можно наблюдать большое количество визитов в нашу страну мировых лидеров, представителей стран ЕС, а также много переговоров в разных форматах для уменьшения напряжения у украинских границ.

 «Многие страны мира являются нашими друзьями. Считаю, что объединение усилий стран Европейского Союза, Соединенных Штатов, объединение устойчивой позиции по поддержке Украины – очень важный сигнал», – сказал Зеленский.

Поэтому, считает он, вопрос безопасности не должен влиять на жизнедеятельность страны. Президент подчеркнул: экономическая ситуация в Украине сегодня стабильна, что отражается на укреплении гривни.

 «Главная задача президента и правительства страны – бизнес, экономика, инвестиционный климат. Все понимают, какой у нас сосед, но это не должно влиять на экономику», – убежден Зеленский.
ForUm

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