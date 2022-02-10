За сутки 9 февраля в Украине зафиксировано 41 694 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 4 128 человек;
- летальных исходов – 280;
- выздоровело – 16 628 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 421 741 человек;
- выздоровело – 3 729 976 человек;
- летальных исходов – 102 167;
- проведено ПЦР-тестирование – 18 842 668.
С начала вакцинальной кампании привито 15 520 587 человек, из них получили первую дозу – 15 520 585 человек, получили две дозы – 14 869 937 человек, получили дополнительную дозу – 22 159 человек, бустерную дозу – 512 531 человек. В общей сложности проведено 30 925 212 прививок.
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