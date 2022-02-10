также в разделеМир
Суд ООН обязал Уганду выплатить Конго $325 млн компенсации за оккупацию 6
В Восточной Африке голодают 13 миллионов человек 10
Талибы просят о помощи из-за ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане 17
Песков: В России не авторитарный режим, а своя политическая система 14
Япония готова поставить часть газа в Европу 11
Meta опровергла, что может уйти из ЕС 12
Bild: Яхту Путина забрали из порта Гамбурга 91
Лукашенко назвал фейком отправку белорусских военных в Сирию 67
РФ согласовала отправку белорусских военных в Сирию 15
ООН: Северная Корея оплачивает ракетную программу ворованной криптовалютой 11
Беларусь ввела лицензирование вывоза за границу лука, капусты и яблок 22
В Польшу прибыла вторая за день группа американских десантников 16
Facebook и Instagram могут прекратить работу в Европе 40
В Кремле призвали не ждать «переломов» по итогам переговоров Путина и Макрона 19
В столице Канады вводят режим ЧП из-за протестующих дальнобойщиков 22
Associated Press: Россия не отключит Европу от газа в случае введения санкций 130
Германия в очередной раз отказалась поставлять оружие Украине 64
Ле Пен хочет вывести Францию из состава НАТО 61

Старожил российской политики Владимир Жириновский, 30 лет возглавляющий ЛДПР, попал в больницу с коронавирусом, у него поражены легкие, сообщили в среду СМИ. Минздрав вечером подтвердил, что политик был госпитализирован в ЦКБ еще 2 февраля. В партии при этом заявляют, что Жириновский работает и чувствует себя хорошо, пишет Русская служба ВВС.

«В связи с поступающими вопросами пресс-служба минздрава сообщает, что Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом Covid-«омикрон», - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения России.

О том, что Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве, днем в среду сообщил телеграм-канал Mash, а затем три основных информационных агентства - РИА Новости, ТАСС и Интерфакс. Все они ссылались на анонимные источники.

75-летний политик оказался в ЦКБ с коронавирусом. На просьбу Интерфакса прокомментировать сообщения о том, что у Жириновского поражено 50-75% легких, источник агентства ответил: «Да, поражение легких серьезное».

Состояние Жириновского оценивается как тяжелое, заявил ТАСС источник «в политических кругах». РБК утверждает, что его подключили к аппарату ИВЛ. Источник РИА Новости сообщил, что состояние Жириновского не требует подключения к ИВЛ.

«Коммерсант» со ссылкой на свои источники пишет, что аппарат использовался только в режиме кислородной маски, помогающей пациенту быстрее справиться с последствиями болезни, а Жириновский, как утверждает собеседник издания, с утра до вечера смотрит новости и раздает команды по трем телефонам, едва успевая заряжать их.

В партии, комментируя эти сообщения, заявили, что их лидер «работает с документами» и нормально себя чувствует.

В последнее время Жириновский не появлялся на публичных мероприятиях, не было его эфиров в партийных мессенджерах, отмечает Интерфакс.

Жириновский в российской политике с 1988 года. Вопреки названию, Либерально-демократическая партия часто выступает с популистскими и иногда националистическими заявлениями. С 1993 года партия имела фракцию во всех созывах Госдумы.

Сам Жириновский знаменит эксцентричным и подчас нарочито агрессивным поведением и высказываниями. «Очевидна уникальность этого политика, который обеспечивает своей партии присутствие в Думе в течение уже почти трех десятилетий. Жириновский является артистом в политике, способным за счет успешного использования телевизионного ресурса не только привлечь, но и сохранить внимание целевой аудитории», - пишет политолог Алексей Макаркин в телеграм-канале Bunin & Co.

Во время пандемии лидер ЛДПР не стал присоединяться к многочисленному лагерю противников вакцинации. В декабре прошлого года он заявил, что сделал уже седьмую прививку от Covid-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги