Старожил российской политики Владимир Жириновский, 30 лет возглавляющий ЛДПР, попал в больницу с коронавирусом, у него поражены легкие, сообщили в среду СМИ. Минздрав вечером подтвердил, что политик был госпитализирован в ЦКБ еще 2 февраля. В партии при этом заявляют, что Жириновский работает и чувствует себя хорошо, пишет Русская служба ВВС.

«В связи с поступающими вопросами пресс-служба минздрава сообщает, что Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом Covid-«омикрон», - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения России.

О том, что Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве, днем в среду сообщил телеграм-канал Mash, а затем три основных информационных агентства - РИА Новости, ТАСС и Интерфакс. Все они ссылались на анонимные источники.

75-летний политик оказался в ЦКБ с коронавирусом. На просьбу Интерфакса прокомментировать сообщения о том, что у Жириновского поражено 50-75% легких, источник агентства ответил: «Да, поражение легких серьезное».

Состояние Жириновского оценивается как тяжелое, заявил ТАСС источник «в политических кругах». РБК утверждает, что его подключили к аппарату ИВЛ. Источник РИА Новости сообщил, что состояние Жириновского не требует подключения к ИВЛ.

«Коммерсант» со ссылкой на свои источники пишет, что аппарат использовался только в режиме кислородной маски, помогающей пациенту быстрее справиться с последствиями болезни, а Жириновский, как утверждает собеседник издания, с утра до вечера смотрит новости и раздает команды по трем телефонам, едва успевая заряжать их.

В партии, комментируя эти сообщения, заявили, что их лидер «работает с документами» и нормально себя чувствует.

В последнее время Жириновский не появлялся на публичных мероприятиях, не было его эфиров в партийных мессенджерах, отмечает Интерфакс.

Жириновский в российской политике с 1988 года. Вопреки названию, Либерально-демократическая партия часто выступает с популистскими и иногда националистическими заявлениями. С 1993 года партия имела фракцию во всех созывах Госдумы.

Сам Жириновский знаменит эксцентричным и подчас нарочито агрессивным поведением и высказываниями. «Очевидна уникальность этого политика, который обеспечивает своей партии присутствие в Думе в течение уже почти трех десятилетий. Жириновский является артистом в политике, способным за счет успешного использования телевизионного ресурса не только привлечь, но и сохранить внимание целевой аудитории», - пишет политолог Алексей Макаркин в телеграм-канале Bunin & Co.

Во время пандемии лидер ЛДПР не стал присоединяться к многочисленному лагерю противников вакцинации. В декабре прошлого года он заявил, что сделал уже седьмую прививку от Covid-19.