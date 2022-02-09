Следователи ГБР на сегодняшний день рассматривают три версии трагедии на Южном машиностроительном заводе в Днипре. Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

По его словам, основной версией следствия является совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений.

Также следователи рассматривают версию совершения преступления в связи с психическим заболеванием подозреваемого, его нахождением в физиологическом аффекте.

Третья – совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране.

В целях проверки этой версии предоставлены соответствующие поручения управлению СБУ в Днепропетровской области. В частности, следователями установлен факт посещения подозреваемым Российской Федерации в 2019 году, где он находился 2 недели.

Директор ГБР напомнил, что расследование продолжается по ряду уголовных правонарушений, а именно:

умышленное убийство двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ);

дезертирство с оружием (ч. 3 ст. 408 УКУ);

похищение военнослужащим оружия и боевых припасов в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК);

бездействие военной власти в условиях особого периода (ч. 3 ст. 426 УК);

халатное отношение к военной службе (ч. 3 ст. 425 УКУ).

Допрошены как пострадавшие 5 военнослужащих, которые до настоящего времени находятся на лечении. В качестве представителей потерпевших признаны и допрошены родственники трех погибших, проживавших в Днипре и предоставлены соответствующие поручения по этому поводу соответствующим территориальным подразделениям ГБР. Назначено 24 разных экспертизы.

В качестве свидетелей допрошены 29 человек из числа военнослужащих и командиров воинской части. В суд направлено 11 ходатайств о предоставлении разрешений на проведение осмотров места преступления, ареста изъятого имущества и т.п. Предоставлен ряд поручений оперативным подразделениям ГБР, Национальной полиции Украины, СБУ.

Как сообщал ForUm, 27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Утром нацгвардейца задержали. Он сам сдался полиции. Во время задержания он дал показания оперативникам.

Суд избрал Рябчуку меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

В своей речи в суде он попросил прощения у жертв своего преступления и признал свою вину, но позже отказался от своих показаний.