Государственное бюро расследований предоставит правовую оценку действиям руководства воинской части, где произошла трагедия с расстрелом военнослужащих на «Южмаше».

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Сухачев подчеркнул, что отдельно от расследования производства по расстрелу гвардейцев на Южном машиностроительном заводе в Днипре изучается вопрос о возможных фактах неуставных взаимоотношений между военнослужащими и принятии руководством воинской части соответствующих мер по их прекращению и надлежащему реагированию.

Наряду с этим, по словам Сухачева, следователями ГБР изучаются вопросы системных причин и условий проявлений преступности в Национальной гвардии для принятия комплексных мер к их устранению.

Так, следователями Главного следственного управления ГБР в день трагедии начато досудебное расследование по факту возможного халатного отношения к военной службе руководством Главного управления Национальной гвардии Украины в организации охраны важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти (ч. 3 ст.425 УКУ).

Расследование указанного уголовного производства с самого начала находится на контроле у ​​руководства Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Кроме того, Сухачев рассказал, что следователями ГБР на сегодняшний день осуществляется досудебное расследование в 34 уголовных производствах, в которых проверятся информация о противоправных действиях со стороны командиров Нацгвардии.

Это 3 уголовных производств по факту бездействия военной власти (ст. 426 УКУ); 11 – о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ст. 426-1 УКУ); 4 – о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности (ст. 406 УКУ) и 16 – о небрежном отношении к военной службе (ст. 425 УКУ).

Как сообщал ForUm, 27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Утром нацгвардейца задержали. Он сам сдался полиции. Во время задержания он дал показания оперативникам.

Суд избрал Рябчуку меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

В своей речи в суде он попросил прощения у жертв своего преступления и признал свою вину, но позже отказался от своих показаний.