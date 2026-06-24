Ізраїль розглядає роззброєння «Хезболли» як головну умову будь-якої майбутньої угоди з Ліваном, – Кац

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що країна не виведе війська зі своїх «зон безпеки» в Лівані та Сирії, навіть якщо цього вимагатимуть Сполучені Штати, повідомляє Ynet.

За словами Каца, доктрина безпеки Ізраїлю передбачає оперативну присутність на території противника.

«Збройні сили Ізраїлю повинні перебувати по той бік кордону, на ворожій території, і захищати населені пункти зсередини. Доки «Хезболла» не буде роззброєна, ми не покинемо зону безпеки», — сказав він.

Міністр також наголосив, що Ізраїль не дозволить повернення цивільного населення до цієї зони.

«Двісті тисяч мешканців не повернуться. Там немає ані цивільних, ані терористів. У минулому, коли в зонах безпеки перебувало цивільне населення, там траплялися вибухи та напади на солдатів. Саме тому ми цього не допускаємо. Солдати – всередині, цивільні — зовні», — заявив Кац.

Він також прокоментував повідомлення про нібито напруженість у відносинах зі США через свободу дій ізраїльської армії. За словами міністра, йому нічого невідомо про такі твердження, а координація з Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відбувається безперебійно.

Кац додав, що Ізраїль і надалі розглядає роззброєння «Хезболли» як головну умову будь-якої майбутньої угоди з Ліваном.

ForUA нагадує, президент Лівану Джозеф Аун обговорив з американськими та катарськими посадовцями питання перетворення режиму припинення вогню в Лівані на постійний, припинення ізраїльських атак та створення відповідного механізму для досягнення цієї мети.