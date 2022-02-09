Правительство Японии приняло решение о перенаправлении части закупаемого ею сжиженного природного газа в Европу, если агрессия против Украины приведет к перебоям в поставках из России, сообщила телекомпания NHK.

В сообщении отмечается, что решение было принято после получения соответствующей просьбы от США, передает Интерфакс.

Японская сторона не определилась с объемом и возможными сроками поставок. Также сейчас нет ясности, какой именно газ будет использовать для этого Япония: из запасов, либо отправит в ЕС часть СПГ, предназначенного для нее по контракту. Официально о решении может быть объявлено в среду, отмечет NHK.

Как сообщал ForUm, американская администрация, опасаясь сокращения поставок российского газа в Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины, обратилась к крупнейшим покупателям газа и попросила их сократить закупки, чтобы газ можно было перенаправить в Европу, ранее сообщало агентство Bloomberg. По его сведениям, команда Джо Байдена во главе с советником госдепартамента по энергетической безопасности Амосом Хохштейном ведет, в частности, переговоры с Китаем, Японией, Южной Кореей, Индией.

Белый дом также обратился к производителям газа, включая Катар, Нигерию, Египет, Ливию и компаниям, работающим в Алжире, с просьбой увеличить производство в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов сотрудничать с США, Катаром и Азербайджаном в вопросах поставок газа, если Россия решит сократить или остановить поставки.

Он утверждает, что получал сигналы о готовности России прекратить поставки газа в Европу.

В Москве отрицают, что Газпром может нарушить ранее достигнутые договоренности по импорту газа, и напоминают, что Россия всегда была надежным поставщиком энергоносителей.