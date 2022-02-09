Икона – это образ Божий, писать который следует с огромным благоговением и самоотречением.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Время от времени на глаза попадаются довольно странные «творения» художников, которые считают себя иконописцами. Их всех, при разности изображений, объединяет одно – гипертрофированное стремление к самовыражению. Но то, что может быть похвально в светском искусстве, в иконописи часто дает довольно противоречивые результаты», - сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что икона – это образ Божий, писать который следует с огромным благоговением и самоотречением.

«Чем больше в иконописце смирения и чем меньше самости, тем лучше. Потому все художественные эксперименты в области иконописи должны иметь известные рамки, быть художественно обоснованными. А вот самовыражение и иконопись не очень совместимы. Ведь либо изображаем образ Божий, либо самовыражаемся, то есть буквально – выражаем сами себя», - считает управдлелами УПЦ.

Большой соблазн - выдать за икону свои фантазии, свое искаженное греховным несовершенным сознанием ложное представление о Всевышнем, подчеркнул архиерей. «В этом заблуждение многих «иконописцев»-модернистов. Но это же самое заблуждение присутствует и у многих новых теологов, которые пытаются привнести в богословие сиюминутную политическую повестку», - добавил он.

«Чего только нынче не встретишь в так называемом прогрессивном богословии: и оправдание революций, и попытки оправдать грех или легализировать различные отклонения либо потворство различным радикальным формам феминизма, воинствующего экологизма и чего только угодно», - констатировал митрополит Антоний.

По его словам, суть всех этих «богословских» изысканий, при их разнообразии, как и в случае с модернистским «иконописанием», одна - это стремление выдать собственные фантазии за учение о Боге.

«Ведь всё, что знаем о Боге, открыто Им Самим в Своем откровении, через Священное Писании и Предание. И потому суть богословия не полет человеческой фантазии и не намерение совместить христианское учение с очередным «духом века сего». Это изучение Божественного откровения. И здесь, как и в иконописи, не может быть никакой самодеятельности», - продолжил владыка.

Архиерей считает, что те, кто дерзает изображать Господа или писать о Нем неблагоговейно и от собственного разума, фактически поступают так, как атеисты. Ведь для них Бога нет.

«Если кто-то напишет портрет якобы нашего земного отца, но он не будет похож на оригинал, или станет рассказывать о нем всяческие небылицы, такое творчество тут же будет разоблачено как шарлатанство. Тем более острой должна быть наша реакция, если речь идет о Небесном Отце. Фантазировать же можно лишь о том, чего нет в реальности. Таким образом, если человек своим творчеством клевещет на Господа, значит он либо находится в заблуждении, либо сознательный кощунник, либо просто не верит в существование Господа. Чтобы избежать такого соблазна, нужно смириться и придерживаться Церкви», - подытожил митрополит Антоний.