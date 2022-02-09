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Совет министров Республики Польша принял постановление о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины компонентов военного имущества, принадлежащего польской армии.

«Польша остается солидарной с Украиной перед лицом угрозы со стороны России. Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, бесплатно предоставив военную технику. Это очередное решение Совета Министров о передаче техники Украине», - сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Уточняется, что постановление предусматривает бесплатную передачу Украине дополнительной военной техники, решение о которой было принято в результате проведенного анализа с учетом необходимости обеспечения текущих операций польских вооруженных сил и поддержания необходимого уровня резервов польской армии. «Это означает, что передача техники восточному соседу не снизит боеготовность польских воинских частей», - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что инспекция обеспечения Вооруженных сил РП подготовит транспортировку военной техники в Украину, где уполномоченные представители польской армии передадут военную технику представителям ВСУ.

Указанное постановление вступает в силу со дня его принятия.
ForUm

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