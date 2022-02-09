На сегодняшний день ремонт – безусловно, дорогостоящее мероприятие, которое в основном затевают не просто обновить помещение, а гармонично воплотить задуманные идеи и вкусовые пристрастия, отражающие индивидуальность.

Сложный процесс выполнить в срок, качественно и с минимальными затратами способны профессионалы, досконально разбирающиеся в тонкостях современных технологий и возможностей. Разработка дизайн-проекта – не только выбор рисунка плитки и цвета краски, а и море нюансов от проведения строительных работ до расставления элементов декора так, чтобы каждый метр площади имел свой характер и был функциональным. Обратиться к начинающим компаниям проще, чем просчитывать все самим, но результат может быть спорным просто из-за нехватки опыта у исполнителей. Беспроигрышный вариант – выбрать одну из ТОПовых компаний, которая заработала свои позиции за качество работ и креативность.

Стили работы лучших компаний

NSDgroup

Лидер рейтинга, проектно-строительная компания с 2004 работает в Киеве и области, имеет собственные бригады квалифицированных строителей и современное оборудование.

NSDgroup предлагает возможность поэтапно вносить оплату. В штате 7 опытных дизайнеров, которые разрабатывают не только индивидуальный дизайн интерьера, но и мебель с декором.

Характерной особенностью стиля NSDgroup выступает авторский надзор каждого проекта. Для каждого заказчика назначают персонального прораба, с которым можно круглосуточно связаться. Авторский надзор включает комплекс контролирующих мер, своевременно выявляющих возможные недочеты в ходе выполнения строительных работ. Таким образом все работы идут по четко согласованному с заказчиком графику, и даже незначительные отклонения сразу выявляются и устраняются.

Ход работ контролирует лично дизайнер, ведь автор понимает, как именно нужно воплощать его идеи. Ведется специальный журнал хода работ, который по завершении передается заказчику.

В NSDgroup можно заказать полный комплекс услуг: от разработки дизайн-проекта с подбором всех предметов обстановки и материалов до выполнения строительных работ как по перепланировке квартиры, так и по возведению частного дома под ключ, или же выбрать вариант авторского украшения уже имеющегося интерьера. Дизайнеры компании учтут малейшие пожелания в оформлении и реализуют все, применяя самые современные технологии.

Ознакомиться отзывами клиентов и с рейтингом можно на https://rating-desing-remont.kiev.ua/company/nsdgroup/

Makhno

Сергеем Махно создана первая украинская дизайн-галерея. Работает студия Makhno с 2003 в трех основных направлениях:

дизайн интерьеров;

предметный дизайн;

архитектура.

Уникальный стиль авторских работ воплощен в 600 проектах, реализованных в 21 стране мира. Дизайн-проекты от Makhno узнаваемы благодаря смелому и органичному сочетанию идей японской философии ваби-саби с украинскими национальными традициями и мировыми дизайнерскими тенденциями.

Свои работы студия выставляет на международных конкурсах и выставках, они отмечены 74 престижными наградами, имеет более тысячи публикаций в украинских и международных профильных изданиях. В штате Makhno творческой работой занимаются 60 опытных сотрудников, студия сотрудничает с 200 подрядчиками.

Решение оживить коммерческое помещение, частный дом или квартиру несовершенной или совершенной красотой этнического украинского ваби-саби от студии Махно, точно не разочарует. Неповторимый современный авторский стиль органично сочетает эклектику с лофтом и минимализмом, акцентируя внимание на предметах с ярко выраженной подлинностью, которые вписываясь в ландшафтный дизайн выражают индивидуальность заказчика. Ознакомиться с отзывами о работах и рейтингом студии можно тут: https://rating-desing-remont.kiev.ua/company/rejting-kompanii-sergey-makhno-architects/

Anzhelika Prudnikova

Студии элитных интерьеров более 15 лет, что говорит об опыте, помноженном на доверие клиентов. Красота роскошных дизайн-проектов от Anzhelika Prudnikova не оставит равнодушным никого. Характерно, что в каком бы интерьерном стиле не исполнялся проект, от современного минимализма до нежной классики, в нем напрочь отвергаются шаблонные решения, и чувствуется неповторимый авторский стиль.

Студия занимается авторскими разработками дизайнов жилых помещений, экономной перепланировкой, дизайном фасадов. При этом 3D визуализация дает заказчику полное представление о том, как все будет выглядеть по завершении работ. Команда студии Anzhelika Prudnikova также предлагает на всех этапах работы осуществление технического надзора, что выступает гарантией своевременного выполнения работ в точном соответствии с проектом. Рейтинг студии: https://rating-desing-remont.kiev.ua/company/anzhelika-prudnikova-pochemu-stoit-vybrat-etu-kompaniyu/