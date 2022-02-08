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Нательный крест - символ принадлежности Православию и верности Богу.

Фото: скрин видео YouTube-канала «Православная Церковь»

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал благочинный второго Дарницкого благочиния Украинской Православной Церкви, настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей Нестор Коломиец.

По словам священника, несмотря на то, что нет четких церковных правил о ношении нательного креста, это древняя традиция для каждого православного христианина, свидетельствующая о любви к Богу.

 

 «Многие люди крещеные и даже некоторые верующие, не носят нательный крест, говорят, что натирает цепочка. Часто это отговорки. Ведь если человеку скажешь, что необходимо носить какой-то аппарат для обеспечения жизнедеятельности, он не будет роптать и говорить, что он мешает. Ношение нательного крестика может в первые какие-то дни или часы быть непривычным, но если мы понимаем, что это знак нашей любви к Богу, приверженности к Православной вере, то будем носить его с радостью и гордостью», - объяснил отец Нестор.

Священник подчеркнул, что нательный крест не является просто украшением: он напоминает, что человек живет для Христа.

«Крест - знак нашей верности Богу, отгоняет от нас нечистую силу. Бесы, видя знамение Креста, понимают, что человек помнит о Боге, живет с Богом», - сказал отец Нестор Коломиец.

Он сравнил значимость креста для православных с традицией ношения обручальных колец супругами, как символа единства и верности, и призвал всегда носить нательный крест.

«Крест должен быть символом нашей веры и любви к Богу. Он напоминает нам о том, что мы - христиане и призваны распять свои страсти со Христом, умереть для греха и жить для Бога», - подытожил священник.
ForUm

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