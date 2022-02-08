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Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук поблагодарил председателя Рийгикога  (Госсобрания) Эстонии Юри Ратаса за поставки американских переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.

«Это очень ценно на фоне угрозы со стороны РФ. Поэтому, как председатель Верховной Рады Украины, я тоже готов всячески поддерживать контакты между нашими парламентами. Недавнее заявление Рийгикога Эстонии «В поддержку территориальной целостности Украины» является четким сигналом агрессору, что Украина не останется наедине, а сам агрессор должен понести наказание», – рассказал  Стефанчук.

Глава Парламента особо отметил важный поступок со стороны эстонских коллег, которые передали треть собственных «Джавелинов» в поддержку независимости Украины и демократии.

«Война на Донбассе продолжается уже 8 лет, это должно быть прекращено немедленно», - сказал в свою очередь Ратас, заявив: «Сегодня мы обещаем Украине: мы не оставим вас одних».
ForUm

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