За сутки 7 февраля в Украине зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 168 человек;
- летальных исходов – 255;
- выздоровело – 15 193 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 341 790 человек;
- выздоровело – 3 696 285 человек;
- летальных исходов – 101 647
- проведено ПЦР-тестирование – 18 672 736.
С начала вакцинальной кампании привито 15 478 008 человек, из них получили первую дозу – 15 478 006 человек, получили две дозы – 14 809 443 человека, получили дополнительную дозу – 20 875 человек, бустерную дозу – 474 203 человека. В общей сложности проведено 30 782 527 прививок.
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