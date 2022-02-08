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 За сутки 7 февраля в Украине  зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 168 человек;
  • летальных исходов – 255;
  • выздоровело – 15 193 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 341 790 человек;
  • выздоровело – 3 696 285 человек;
  • летальных исходов – 101 647
  • проведено ПЦР-тестирование – 18 672 736.

С начала вакцинальной кампании привито 15 478 008 человек, из них получили первую дозу – 15 478 006 человек, получили две дозы – 14 809 443 человека, получили дополнительную дозу – 20 875 человек, бустерную дозу – 474 203 человека. В общей сложности проведено 30 782 527 прививок.
ForUm

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