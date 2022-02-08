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Соединенные Штаты Америки согласились на поставки в Украину «очень интересных вещей» для нужд Вооруженных сил, которые Украина давно просила.

Об этом в эфире «Свобода слова» на ICTV заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Укринформ.

«Сегодня мы получили согласие США на поставку очень интересных вещей странами Балтии, нашими соседями. И в ближайшее время я надеюсь похвастаться перед вами, что мы получили то, о чем давно мечтали, что давно просили и нам говорили, что это невозможно», — сообщил Резников.

Он отметил, что у Украины сегодня беспрецедентная поддержка международных партнеров, которые усиливают обороноспособность страны и способность защищаться от РФ.

«С десяток стран снабжают нас летальным оружием, причем бесплатно, в качестве поддержки и подарка. Есть страны, где мы покупаем вооружение и это тоже нас устраивает. К сожалению, некоторые страны, например Германия, имеет принципиальную позицию не поставлять именно летальное оружие. К сожалению, не только свое, немецкое производство, а плюс еще и блокирует приобретение нами летательного оружия, например, через специальное агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency, – ред.), которое создано при НАТО», — сообщил Резников.

При этом он подчеркнул, что прогресс идет, и Украина продолжает диалог с партнерами, которым уже предоставила письменный запрос о потребностях ВСУ.

Ранее Украина не могла и мечтать о такой помощи, отметил министр и сообщил: «Количество средств поражения уже больше, чем потенциальных мишеней».
ForUm

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