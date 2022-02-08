Часть вопросов с загрузкой COVID-сертификатов связана с неправильно внесенными данными о прививках в электронную систему здравоохранения, сообщили в Минздраве.

«Мы видим некоторые затруднения, связанные с тем, как вносятся данные. Несмотря на то, что после старта вакцинальной кампании по бустерной прививке, мы разработали инструкции для медицинских работников, работающих с системой, и направили во все учреждения здравоохранения. Однако, возможно, не всем учреждениям эта информация поступила или не все врачи успели ознакомиться с ней», – отметила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Она напомнила, что для правильно сформированного COVID-сертификата на основании бустерной дозы нужно, чтобы в ЭСЗ были правильно корректно внесены следующие данные:

количество и порядковый номер вакцины указывается: «1/1»

причина вакцинации: «прививка по состоянию здоровья (планово)»

этап вакцинации: «Бустерная доза»

Также напоминаем, что на сайте Академии НСЗУ разработан новый учебный материал, посвященный внесению данных после прививки бустерной дозой.

Карчевич отметила, что пациентам также важно знать эту информацию, чтобы вместе с врачом иметь возможность сверить корректность ввода данных после прививки.

Как сообщал ForUm, 6 января министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.

Гражданам, получившим бустерную дозу вакцины против коронавируса, обещают дополнительно 500 грн.

С 1 февраля появилась возможность сформировать сертификат о получении бустерной дозы в приложении «Дия».