Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на этой неделе правительство примет решение о расширении программы «еПоддержка»: кроме людей старше 60 лет, покупать лекарства за предоставленные государством средства смогут и лица с инвалидностью I и II групп. Об этом шла речь на селекторном совещании в Офисе президента Украины.

Также в ближайшее время появится возможность тратить 1 тыс. грн. на коммунальные услуги.

Всего в рамках программы «еПоддержка» украинцам перечислено 7,8 млрд грн.

Премьер-министр дал поручение министерству финансов сделать прогноз выплат за бустерную вакцинацию.