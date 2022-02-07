Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на этой неделе правительство примет решение о расширении программы «еПоддержка»: кроме людей старше 60 лет, покупать лекарства за предоставленные государством средства смогут и лица с инвалидностью I и II групп. Об этом шла речь на селекторном совещании в Офисе президента Украины.
Также в ближайшее время появится возможность тратить 1 тыс. грн. на коммунальные услуги.
Всего в рамках программы «еПоддержка» украинцам перечислено 7,8 млрд грн.
Премьер-министр дал поручение министерству финансов сделать прогноз выплат за бустерную вакцинацию.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время