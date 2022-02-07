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В понедельник, 7 февраля 2022 года, Киевская прокуратура совместно со следователями полиции во исполнение определений следственного судьи проводят осмотры складских помещений ЧАО «Киевводоканал» в рамках уголовного производства по завладению средствами указанного предприятия в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно материалам следствия, в течение 2018-2020 годов между ЧАО «Киевводоканал» и субъектом хозяйствования был заключен ряд договоров на закупку оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования и т.д.

При этом указанное подрядное предприятие отразило в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, имеющих признаки фиктивности, у которых якобы было закуплено оборудование для водоснабжения и комплектующие к нему, что позволило завладеть средствами ЧАО «Киевводоканал» в особо крупных размерах.

В рамках уголовного производства на основании определения суда в складских помещениях ЧАО «Киевводоканал» проводятся осмотры с целью установления фактического местонахождения оборудования для водоснабжения и комплектующих к нему, а также выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений.

Ранее прокуратура совместно с Нацполицией провела обыски подрядной организации.
ForUm

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