Бывший глава Верховной Рады АРК и экс-депутат Верховной Рады Украины Борис Дейч скончался на 84-м году жизни.

Об этом сообщил глава общественной организации «Региональная национально-культурная автономия евреев Крыма» Анатолий Гендин. Информацию также подтверждают крымские СМИ.

Дейч скончался утром 7 февраля в одной из московских клиник, куда был доставлен из Крыма после ухудшения состояния в связи с заболеванием COVID-19. Сообщается, что Дейч был привит и сделал ревакцинацию.

В 1998-2002 годах Дейч был депутатом Верховного Совета Крыма, в 2002-2006 годах возглавлял Верховный Совет полуострова. С 2006 по 2014 Дейч был народным депутатом Верховной Рады Украины от Партии регионов.

Политик поддерживал так называемый Антимайдан во время Революции Достоинства и голосовал за «диктаторские законы» 16 января 2014-го. Во время незаконного референдума в Крыму Дейч призвал «объединяться с Россией».

В 2013 году экс-президент Янукович наградил Дейча орденом «Герой Украины». В 2016 украинцы требовали лишить его этого звания, но петиция набрала 592 подписи и осталась без рассмотрения.