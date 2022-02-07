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Газпром снова снизил транзит газа через Украину 69

Газпром в ходе сессии бронирования газотранспортных мощностей не стал выбирать мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа» на II и III кварталы, а также дополнительную транзитную мощность через Украину, свидетельствуют данные аукционов.

Впрочем, таким инструментом как квартальный контракт на бронирование «Газпром» в последнее время не пользовался, сообщает Интерфакс.

Украина

«Оператор газотранспортной системы Украины» распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам: на газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» было предложено 9,8 млн куб. м в сутки, еще 5,2 млн куб. м в сутки - на ГИС «Сохрановка». Все они остались невостребованными, свидетельствуют итоги сессии на Regional Booking Platform.

У Газпрома действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

В январе концерн использовал эти мощности лишь наполовину (54 млн куб. м в сутки), за первую неделю февраля качает в среднем 94 млн куб. м.

Польша

Также «Газпром» отказался бронировать на следующие два квартала мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа» (было предложено 89 млн куб. метров в сутки), свидетельствуют итоги сессии на GSA Platform.

На январь концерн бронировал мощности в 19,3 млн куб. м/сутки, но так и не воспользовался ими. В декабре 2021 года Газпром также не делал месячного бронирования и выкупал мощности по необходимости на суточных аукционах.

Прямой поток газа по газопроводу остановился с 21 декабря, и с тех пор магистраль работает только в реверсном режиме.

«Ямал-Европа»

Газопровод «Ямал-Европа» протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System. Долгосрочный договор Газпрома на транзит через эту страну закончился два года назад. С тех пор его мощности распределяются на основе аукционного бронирования.

На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года Газпром забронировал мощности на годовом аукционе, с октября 2021 года грузоотправитель предпочитал бронировать мощности газопровода помесячно.
ForUm

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