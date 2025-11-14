У відомої підприємиці вимагали понад мільйон доларів

Влітку 2024 року до правоохоронців звернулася харківська рестораторка – вдова одного зі співвласників відомої мережі супермаркетів.

Відомий у кримінальних колах 51-річний житель через спільних знайомих дізнався, що після смерті чоловіка жінка отримала значну суму коштів. Гроші рестораторка отримала як виплату від бізнес-партнера її покійного чоловіка за його частку в компанії. Зібрану інформацію він вирішив використати у власних інтересах, повідомляє Офіс генпрокурора.



Підозрюваний зателефонував їй почав вимагати повернути йому 1,2 мільйона доларів США, нібито боргу померлого чоловіка.



Він неодноразово дзвонив з вимаганням та погрозами. Щоб підтвердити серйозність своїх намірів, у вересні 2025 року під авто жінки він заклав муляж ручної бойової гранати, назвавши це «останнім попередженням».



12 листопада правоохоронці затримали чоловіка у Борисполі на Київщині, куди він переїхав та орендував квартиру. За матеріалами справи, він намагався оформити інвалідність, щоб у подальшому виїхати за кордон.



Прокурор Харківської обласної прокуратури повідомив чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання, вчинене в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



Під час обшуку правоохоронці вилучили у підозрюваного зброю та боєприпаси. У межах розслідування вирішується питання про додаткову кваліфікацію дій затриманого та встановлюються його можливі спільники..

Фото: Офіс генпрокурора.