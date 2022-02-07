Временная поверенная в делах США Кристина Квин призвала ускорить проведение конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), признав, что от этого зависит репутация президента Владимира Зеленского.

Об этом она сказала во время телевизионного шоу «Свобода слова Савика Шустера», передает Европейская правда.

По ее словам, вопрос отбора руководителя САП поднимался на самом высоком уровне с украинским правительством.

«Президент Зеленский сказал нашему президенту, что он это сделает. В отборочной комиссии есть члены, которые прошли весь процесс. Он занял более полутора лет. Есть кандидаты, которые готовы к работе, но они отказываются сделать последний шаг, то есть собраться вместе, создать кворум и отправить сообщение о кандидате должностным лицам. Я предполагаю, что на них влияют корыстные интересы, не желая, чтобы антикоррупционный прокурор был назначен», - отметила Квин.

По ее словам, в этой ситуации речь идет о репутации, участники комиссии должны прекратить слушать коррумпированных лиц и довести процесс отбора до конца.

«О репутации всех, кто говорил, что они выполнят эту задачу», - сказала она, отвечая на вопрос, стоит ли репутация президента тоже на кону.

«Реформы требуют много работы, потому что есть люди, которые не хотят, чтобы это произошло, и некоторые из этих людей при власти, или это люди с деньгами, которые могут повлиять на процесс, но это происходит медленно, и это то, что мы хотим видеть, потому что это в конечном счете сделает Украину сильнее», - добавила Квин.

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев призвал комиссию по отбору руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры без задержек завершить финальный этап конкурса.

Напомним, в конце прошлого года члены конкурсной комиссии для избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратились к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, призывая ее вмешаться в ситуацию, сложившуюся с утверждением результатов конкурса.

Они выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в конкурсе по отбору нового руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и других должностных лиц САП.

Члены комиссии напомнили, что 21 декабря завершились собеседования заключительного этапа конкурса и подсчитаны баллы всех кандидатов. Несомненным победителем на руководителя САП определили Александра Клименко, а Сергея Савицкого – на должность начальника пятого отдела САП. Однако комиссия отказалась утвердить результаты.

24 декабря комиссия опять не собрала достаточного количества голосов для избрания главы ведомства. Глава комиссии не сообщила о дате, когда проведут следующее заседание.