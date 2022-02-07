также в разделеОбщество
НАБУ задержало разыскиваемого нардепа Кузьминых
Netflix приобрел права на онлайн-показ фильма Сенцова
ГБР изучило видео с авто Трухина: за рулем человек в красном
Ермак уже выздоровел от COVID-19
ГБР проводит обыски в Криворожском горсовете из-за потери почти 700 миллионов гривен
Комаровский дал советы, как справится со стрессом и паникой
Друг Бахматюка при увольнении из НАБУ получил на руки более миллиона гривен
В вузах Украины появится новая дисциплина
Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах
Евровидение-2022: Назван второй член жюри, который присоединится к Тине Кароль на нацотборе
В Украине налоговики массово проверяют покупателей недвижимости
ВНО-2022: Тестирование по некоторым предметам будет платными
Эксперты рассказали, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем
НААН: В Украине есть угроза исчезновения речной рыбы
Климатолог рассказала, какой будет погода летом в Украине
В Кабмине рассказали, кто еще, кроме пенсионеров, может купить лекарства за «ковидную тысячу»
Большинство украинцев в 2021 году пережили стресс. Исследование
Ровшан Тагиев и Мохсум Асланов дискредитируют азербайджанскую диаспору и доносят на активистов

Согласно прогнозам Минздрава, прирост новых зарегистрированных больных COVID-19 может возрасти в течение ближайших двух недель, сказал министр Виктор Ляшко.

По его словам, в Украине прирост новых выявленных больных за последние семь дней составил 44%, и это первая из последних четырех недель, когда количество случаев за неделю не удваивалось.

 «По нашим прогнозам, эти ближайшие две недели эта цифра еще может возрасти до 60 тысяч человек в сутки. Учитывая опыт других стран, где с начала роста заболеваемости до пика проходит около одного месяца, а в Украине рост длится уже четыре недели подряд, на следующей, пятой неделе также ожидается рост количества случаев коронавирусной болезни. А уже с седьмой недели 2022 заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться», – сказал министр.

Он добавил, что в течение прошлой недели количество новых случаев выросло больше всего в Запорожской области - на 109%. В то же время, сначала с начала заболеваемости в 2022 году, зарегистрировано снижение недельного количества больных в одной области – Ивано-Франковской, где она снизилась на 20%.

Ляшко объяснил увеличение количества заболевших распространением варианта «омикрон» в Украине. В то же время он указал на последний отчет американских Центров контроля над заболеваниями, согласно которому волна «омикрона» приводит в среднем до девяти смертей на 1 тысячу заболевания. При этом при распространении варианта «дельта», а выводами исследователей, умирали около 13 из 1 тысячи больных.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги