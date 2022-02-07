Согласно прогнозам Минздрава, прирост новых зарегистрированных больных COVID-19 может возрасти в течение ближайших двух недель, сказал министр Виктор Ляшко.

По его словам, в Украине прирост новых выявленных больных за последние семь дней составил 44%, и это первая из последних четырех недель, когда количество случаев за неделю не удваивалось.

«По нашим прогнозам, эти ближайшие две недели эта цифра еще может возрасти до 60 тысяч человек в сутки. Учитывая опыт других стран, где с начала роста заболеваемости до пика проходит около одного месяца, а в Украине рост длится уже четыре недели подряд, на следующей, пятой неделе также ожидается рост количества случаев коронавирусной болезни. А уже с седьмой недели 2022 заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться», – сказал министр.

Он добавил, что в течение прошлой недели количество новых случаев выросло больше всего в Запорожской области - на 109%. В то же время, сначала с начала заболеваемости в 2022 году, зарегистрировано снижение недельного количества больных в одной области – Ивано-Франковской, где она снизилась на 20%.

Ляшко объяснил увеличение количества заболевших распространением варианта «омикрон» в Украине. В то же время он указал на последний отчет американских Центров контроля над заболеваниями, согласно которому волна «омикрона» приводит в среднем до девяти смертей на 1 тысячу заболевания. При этом при распространении варианта «дельта», а выводами исследователей, умирали около 13 из 1 тысячи больных.