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Стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ фильма Олега Сенцова «Носорог». 

«Netflix приобрел права на онлайн-показ Rhino/Носорог», – написал режиссер в Facebook.

«Носорог» вторая полнометражная работа Сенцова. Мировая премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале в официальной конкурсной программе «Горизонты», украинская – осенью 2021 года на Киевской неделе критики. Лента Сенцова недавно была признана лучшей на Стокгольмском международном кинофестивале, а победу в номинации «Лучший актер» одержал исполнитель главной роли Сергей Филимонов. Ранее он был признан лучшим актером на Международном кинофестивале в Батуми.

История фильма основана на реальных событиях 1990-х в Украине. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.

Съемки «Носорога» проходили в Кривом Роге, Львове и Киеве и завершились в декабре 2020 года. Фильм создан в копродукции Украины, Польши и Германии.  
ForUm

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