Администрация США считает, что одной из возможных форм проявления новой агрессии РФ может стать аннексия оккупированных территорий на востоке Украины.

Об этом заявил в интервью телеканалу NBC News советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Укринформ.

«Действия россиян могут проявиться в разных формах, в том числе в возможной аннексии оккупированных территорий на востоке Украины», – отметил советник президента США.

Он также допустил, что РФ может предпринять другие серьезные гибридные действия, в том числе кибератаки, политическую дестабилизацию Украины. Или же, по словам Салливана, «они (россияне – ред.) могут совершить полномасштабное вторжение в Украину».

В связи с этим представитель Белого дома подчеркнул, что усилия США в последние месяцы были направлены не на то, чтобы ответить на один или несколько вариантов развития событий, а быть готовыми к реагированию на все возможные сценарии. Поэтому Вашингтон продолжает работать с союзниками и партнерами, чтобы иметь общую готовность к реагированию на любую угрозу со стороны РФ.

«Мы считаем, что имеем мощное единство с нашими союзниками, что мы занимаем единую позицию по отношению к суровым экономическим последствиям, а также другим формам давления, которые мы можем применить в ответ на любые действия россиян, которые усилят эскалацию и агрессию против Украины».

Напомним, администрация США продолжает оказывать оборонную поддержку Украине на фоне сосредоточения российских сил у украинской границы. Кроме того, США усиливают союзников на восточном рубеже Североатлантического альянса.