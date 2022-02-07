также в разделеПолитика
Макрон после встречи с Путиным приедет в Украину
Умер экс-нардеп, поддержавший оккупацию Крыма
Лукашенко: Украина через 15 лет может войти в Союзное государство
Кулеба заявил, что президент Чехии попытался нанести ущерб отношениям между странами
Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» и «аморфным» человеком
Лукашенко: В случае войны белорусская армия поведет себя, как российская
Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Порошенко призывает вернуться к идее миротворческой миссии ООН на Донбассе
В ОП прокомментировали "обещания Ермака" террористам
Глава Европейского совета подтвердил "жесткую солидарность ЕС с Украиной"
Блинкен и Кулеба обсудили по телефону российскую агрессию
КИУ: В прошлом году 90 депутатов-миллионеров получили компенсацию за жилье
Медведчук: Зеленский мстит за мою оппозиционную деятельность
Медведчук: Политики и СМИ показали истинное лицо Зеленского, потому он начал репрессии против каналов и оппозиции
В США рассказали, почему Украина не готова вступить в НАТО
Разумков считает, что Зеленскому было известно о ДТП с Трухиным еще в августе
Монастырский о Трухине: Если бы он отважился мне позвонить, сразу был бы «послан»
Главнокомандующий ВСУ ответил на слова Путина о силовом возвращении Крыма и Донбасса

Администрация США считает, что одной из возможных форм проявления новой агрессии РФ может стать аннексия оккупированных территорий на востоке Украины.

Об этом заявил в интервью телеканалу NBC News советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Укринформ.

«Действия россиян могут проявиться в разных формах, в том числе в возможной аннексии оккупированных территорий на востоке Украины», – отметил советник президента США.

Он также допустил, что РФ может предпринять другие серьезные гибридные действия, в том числе кибератаки, политическую дестабилизацию Украины. Или же, по словам Салливана, «они (россияне – ред.) могут совершить полномасштабное вторжение в Украину».

В связи с этим представитель Белого дома подчеркнул, что усилия США в последние месяцы были направлены не на то, чтобы ответить на один или несколько вариантов развития событий, а быть готовыми к реагированию на все возможные сценарии. Поэтому Вашингтон продолжает работать с союзниками и партнерами, чтобы иметь общую готовность к реагированию на любую угрозу со стороны РФ.

«Мы считаем, что имеем мощное единство с нашими союзниками, что мы занимаем единую позицию по отношению к суровым экономическим последствиям, а также другим формам давления, которые мы можем применить в ответ на любые действия россиян, которые усилят эскалацию и агрессию против Украины».

Напомним, администрация США продолжает оказывать оборонную поддержку Украине на фоне сосредоточения российских сил у украинской границы. Кроме того, США усиливают союзников на восточном рубеже Североатлантического альянса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги