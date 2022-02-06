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Известный педиатр Евгений Комаровский, который рассказал о вреде постельного режима при ОРВИ, дал советы, как справится со стрессом и паникой.

Как пишет Апостроф, об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

Прежде всего, человек должен определить - ему просто стало страшно, либо у него присутствуют симптомы панической атаки. Во втором случае шансов помочь себе самому очень мало и необходима помощь специалистов.

У тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, нередко проявляется тревожность, депрессивные состояния, а в особо тяжелых случаях - склонность к суициду. Семейные врачи в таких случаях могут выписать антидепрессанты, однако подобные препараты не всем по карману. И в украинских реалиях люди часто пытаются "лечиться" алкоголем.

"Поэтому первое, что надо сделать – постараться убрать от себя негатив. Не смотрите эти жуткие новости, в таком количестве. Когда вам страшно, подумайте – кого и что вы любите ... Любите сладкое – бог с ней, с попой, съешьте конфету, если это переключит внимание", - советует врач.

Комаровский также рекомендует сократить общение с людьми, которые вызывают раздражение

"А когда в семье или на работе из вас "пьют кровь", то вам укорачивают годы жизни. Это надо научиться сокращать", - отметил врач.
ForUm

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