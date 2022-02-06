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«Суспильне» назвало имя второго члена жюри национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2022. Как сообщает «Скептик» со ссылкой на официальную Facebook-страницу, им стал член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины и глава оргкомитета нацотбора Ярослав Лодыгин.

Таким образом он присоединился к Тине Кароль, имя которой назвали ранее. По словам Лодыгина, для него судить финалистов одновременно и ответственность, и радость. Кроме руководства НОТУ, режиссер Ярослав Лодыгин входит в состав Европейской киноакадемии, он также является сооснователем интернет-радиостанции «Аристократы» и музыкальной премии A-Prize.

Напомним, в понедельник, 24 января, во время пресс-конференции в радиохабе Академии Общественного вещания объявили список финалистов Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2022.

Участники финала:

    Alina Pash «Тени забытых предков»;

    Cloudless «All be alright»;

    Kalush Orchestra «Stefania»;

    Laud «Head Under Water»;

    Michael Soul «Demons»;

    Our Atlantic «Моя Любовь»;

    Roxolana «GIRLZZZZ»;

    Wellboy «Nozzy Bossy».
ForUm

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