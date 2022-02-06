«Суспильне» назвало имя второго члена жюри национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2022. Как сообщает «Скептик» со ссылкой на официальную Facebook-страницу, им стал член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины и глава оргкомитета нацотбора Ярослав Лодыгин.
Таким образом он присоединился к Тине Кароль, имя которой назвали ранее. По словам Лодыгина, для него судить финалистов одновременно и ответственность, и радость. Кроме руководства НОТУ, режиссер Ярослав Лодыгин входит в состав Европейской киноакадемии, он также является сооснователем интернет-радиостанции «Аристократы» и музыкальной премии A-Prize.
Напомним, в понедельник, 24 января, во время пресс-конференции в радиохабе Академии Общественного вещания объявили список финалистов Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2022.
Участники финала:
Alina Pash «Тени забытых предков»;
Cloudless «All be alright»;
Kalush Orchestra «Stefania»;
Laud «Head Under Water»;
Michael Soul «Demons»;
Our Atlantic «Моя Любовь»;
Roxolana «GIRLZZZZ»;
Wellboy «Nozzy Bossy».
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