«Суспильне» назвало имя второго члена жюри национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2022. Как сообщает «Скептик» со ссылкой на официальную Facebook-страницу, им стал член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины и глава оргкомитета нацотбора Ярослав Лодыгин.

Таким образом он присоединился к Тине Кароль, имя которой назвали ранее. По словам Лодыгина, для него судить финалистов одновременно и ответственность, и радость. Кроме руководства НОТУ, режиссер Ярослав Лодыгин входит в состав Европейской киноакадемии, он также является сооснователем интернет-радиостанции «Аристократы» и музыкальной премии A-Prize.

Напомним, в понедельник, 24 января, во время пресс-конференции в радиохабе Академии Общественного вещания объявили список финалистов Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2022.

Участники финала:

Alina Pash «Тени забытых предков»;

Cloudless «All be alright»;

Kalush Orchestra «Stefania»;

Laud «Head Under Water»;

Michael Soul «Demons»;

Our Atlantic «Моя Любовь»;

Roxolana «GIRLZZZZ»;

Wellboy «Nozzy Bossy».