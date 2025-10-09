У Чорноморську ввімкнули генератори, щоб уникнути перебоїв із водопостачанням

В Одеській області у місті Чорноморськ після знеструмлення через ворожий обстріл 9 жовтня розгорнули 10 пунктів незламности.

Про це у Фейсбуці повідомив мер Чорноморська Василь Гуляєв.

«На даний час в нашому місті, а також в Александрівці та Малодолинському, працюють 10 пунктів незламности», - сказав мер.

Також він зазначив, що наразі ремонтні бригади ДТЕК продовжують ліквідацію наслідків обстрілу, щоб повернути світло в домівки громади. Без електропостачання перебувають близько 30 тисяч абонентів.

Обладнання водоканалу, за словами мера, у місті заживлено від генераторів.

«Якщо є перебої з водопостачанням, треба звернутися до аварійних служб. Якщо світло не повернуть до 21:00, генератори вимкнуть до сьомої ранку, потім водопостачання поновиться», - сказав Гуляєв.

Як відомо, у ніч на 9 жовтня росіяни завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області.