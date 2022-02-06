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В ряде городов Германии проходят акции противников ограничений, вложенных в борьбу с пандемией, сопровождавшихся контрдемонстрациями сторонников таких мероприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Протесты против обязательной вакцинации от коронавирус и других мер по борьбе с пандемией COVID-19 прошли во многих городах Германии. В некоторых из них эти акции сопровождались контрдемонстрациями сторонников антикоронавирусных ограничений. По данным полиции, мероприятия проходили преимущественно мирно.

Во Фрайбурге на протест вышли около 4000 человек. При этом сторонники мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, попытались блокировать движение марша, поэтому полиции пришлось их разнимать.

В Карлсруэ на протест вышли около 2000 человек, в центре Штутгарта собралось несколько сотен протестующих. В городе Оснабрюк в федеральной земле Нижняя Саксония в демонстрации приняли участие около 1100 человек. При этом, по данным полиции, многим желающим поддержать протестующих не позволили присоединиться к акции из-за отсутствия защитных масок.

Для участия в акции в Дюссельдорфе, где еженедельно по субботам проходят многочисленные акции противников ограничений, было заявлено около 4000 человек, однако полиция считает, что фактическое количество участников могла оказаться выше.

В Берлине количество участников акции протеста составило несколько сотен человек. Кроме того, около 30 машин устроили в столице Германии автопробег в знак протеста против планов по внедрению обязательной общенациональной вакцинации от коронавирус и уже действующих ограничительных мер.

Менее масштабные протестные мероприятия состоялись в городе Люнебурге и столице федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Шверини.
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