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В Украине в феврале стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание. В этом году регистрация на ВНО-2022 продлится до 9 марта 2022 года. Тестирование по некоторым предметам в этом году будет платными. Поэтому абитуриентам, которые захотят пройти эти тесты, нужно быть готовыми к тому, что придется заплатить, пишет Today.ua.

Пройти регистрация на ВНО можно на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Для регистрации нужны такие документы:

  • регистрационная карточка. Ее бланк формируется с использованием специального сервиса на сайте УЦОКО;
  • заверенная лично владельцем копия паспорта гражданина Украины;
  • собственноручно заверенная копия документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);
  • копия документа о смене фамилии или имени и копия нотариально заверенного перевода документов (при необходимости);
  • если абитуриент по медицинским показаниям нуждается в специальных условиях прохождения ВНО, то у него должно быть медицинское заключение об этом.

Для проведения ВНО-2022 утвержден следующий график:

  • физика - 23 мая;
  • химия - 26 мая;
  • украинский язык, украинский язык и литература - 31 мая;
  • математика, математика - 3 июня;
  • испанский язык, немецкий язык, французский язык - 6 июня;
  • английский язык - 7 июня;
  • история Украины - 10 июня;
  • география - 14 июня;
  • биология - 17 июня.

При этом абитуриенты имеют право на сдачу пяти предметов на выбор в рамках ВНО бесплатно. Если они захотят сдать более пяти тестов, то за дополнительное тестирование придется заплатить.

Размеры доплаты утверждены следующие:

  • иностранный язык - 789 гривен за один предмет;
  • история Украины, география, физика, химия или биология - 354 гривны за один предмет.

В видео от УЦОКО можно подробнее ознакомиться с процессом и условиями регистрации на ВНО.
ForUm

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