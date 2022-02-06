В Украине в феврале стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание. В этом году регистрация на ВНО-2022 продлится до 9 марта 2022 года. Тестирование по некоторым предметам в этом году будет платными. Поэтому абитуриентам, которые захотят пройти эти тесты, нужно быть готовыми к тому, что придется заплатить, пишет Today.ua.

Пройти регистрация на ВНО можно на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Для регистрации нужны такие документы:

регистрационная карточка. Ее бланк формируется с использованием специального сервиса на сайте УЦОКО;

заверенная лично владельцем копия паспорта гражданина Украины;

собственноручно заверенная копия документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);

копия документа о смене фамилии или имени и копия нотариально заверенного перевода документов (при необходимости);

если абитуриент по медицинским показаниям нуждается в специальных условиях прохождения ВНО, то у него должно быть медицинское заключение об этом.

Для проведения ВНО-2022 утвержден следующий график:

физика - 23 мая;

химия - 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература - 31 мая;

математика, математика - 3 июня;

испанский язык, немецкий язык, французский язык - 6 июня;

английский язык - 7 июня;

история Украины - 10 июня;

география - 14 июня;

биология - 17 июня.

При этом абитуриенты имеют право на сдачу пяти предметов на выбор в рамках ВНО бесплатно. Если они захотят сдать более пяти тестов, то за дополнительное тестирование придется заплатить.

Размеры доплаты утверждены следующие:

иностранный язык - 789 гривен за один предмет;

история Украины, география, физика, химия или биология - 354 гривны за один предмет.

В видео от УЦОКО можно подробнее ознакомиться с процессом и условиями регистрации на ВНО.